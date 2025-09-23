Santa Cruz: Oposición y trabajadores municipales celebran arraigo dictado contra el alcalde Jhonny Fernández

En el marco de un proceso por el pago de beneficios sociales iniciado por el Sindicato de Trabajadores Municipales, el Juzgado de Partido de Trabajo y Seguridad Social N.º 10 de Santa Cruz ordenó el arraigo del alcalde cruceño Jhonny Fernández. La resolución, emitida el 21 de agosto de 2025, instruye a la Dirección Departamental de Migración restringir la salida del país del alcalde. La medida fue celebrada por sectores de oposición y trabajadores que impulsaron el proceso.

“No es posible que el alcalde se siga haciendo la burla de los trabajadores. El alcalde no va a poder viajar, ya no se va a los Estados Unidos, ya no va a poder ayudar a la gente que tiene allá, y lo más importante es que no se va a poder escapar”, afirmó el concejal Juan Carlos Medrano.

/// RA // SANTA CRUZ ///