Santa Cruz: Trabajadores de salud acatan paro de 48 horas y mantienen huelga en la Quinta Municipal

Trabajadores en salud de Santa Cruz cumplen un paro de 48 horas en demanda del pago completo del bono de vacunación, la reincorporación de personal retirado y el pago de salarios adeudados por la Alcaldía cruceña. Como parte de la protesta, instalaron una huelga en la Quinta Municipal y advirtieron que la próxima semana podrían ampliar la medida a 72 horas.

El dirigente del sector, Robert Hurtado, afirmó que las coordinaciones entre los tres niveles del Estado no dieron resultados en el área de salud. “Esas tres cabezas nunca se pusieron de acuerdo y fueron cómplices del gobierno nacional que ya se está por ir. Nunca recibimos los ítems para que salud sea una autonomía plena, para no estar pidiendo permiso, para no traicionar a la población”, declaró.

/// RA // SANTA CRUZ ///