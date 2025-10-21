Santa Cruz vivió una gran fiesta deportiva con la XXIIII Corrida Internacional

Con el respaldo de Herbalife, más de 8.000 corredores participaron en una nueva edición de la Corrida Internacional de Santa Cruz, organizada por el Círculo de Periodistas Deportivos de Santa Cruz

Santa Cruz volvió a llenarse de energía y movimiento con la realización de la XXIIII Corrida Internacional, que reunió a más de 8.000 participantes entre las categorías 10K, 5K y estudiantil. La competencia, considerada una de las más emblemáticas del país, al convocar a atletas profesionales, aficionados y familias enteras.

La jornada inició con la partida de la categoría 10K desde el estadio Ramón Tahuichi Aguilera, mientras que los corredores de 5K lo hicieron desde la avenida La Salle, segundo anillo. El punto de encuentro final fue el Parque Urbano, donde se vivió la premiación en medio de una multitud entusiasta que celebró el esfuerzo y la perseverancia de los competidores.

En la categoría 10K varones, el primer lugar fue para Gualberto Castro Gallego (Oruro), con un tiempo de 31 minutos 21 segundos, mientras que en la categoría damas la ganadora fue Edith Mamani (Cochabamba), quien registró 37 minutos y 10 segundos.

Una participación sobresaliente fue la de la triatleta Flavia Castro, integrante del Team Herbalife Bolivia, quien participó por primera vez en la categoría mayores 10K.

Herbalife: 15 años apoyando el deporte, la vida saludable y activa

Por quinceavo año consecutivo, Herbalife acompañó a la Corrida Internacional de Santa Cruz, reafirmando su compromiso con la promoción del bienestar y el deporte. Este 2025, además de brindar apoyo logístico y visibilidad, la compañía participó activamente con más de 150 Distribuidores Independientes que se sumaron a la competencia.

Durante la jornada, los asistentes de las categorías 5K Y 10K pudieron degustar los productos de la línea deportiva de Herbalife H24, que son CR7 Drive y Rebuild Strength, enfocados en la hidratación y recuperación muscular, lo cual complementó el espíritu deportivo del evento.

“Para Herbalife, acompañar esta competencia durante 15 años ininterrumpidos es una muestra de nuestro compromiso con el bienestar de los bolivianos. No solo apoyamos eventos que promueven la actividad física, sino también a los atletas de élite que nos representan con orgullo, como Jhoselyn Camargo,

Abigail Sarabia, Flavia Castro, Walter Nosiglia y sus hijos Daniel y Walter Nosiglia Jager, todos miembros del Team Herbalife Bolivia”, destacó Tania Landívar, supervisora de Marketing de Herbalife Bolivia.