Saucedo dice tras la segunda vuelta caerá teoría de riesgo en el balotaje por denuncias contra autoprorrogados

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, afirmó este lunes que la teoría de los magistrados autoprorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) sobre un supuesto riesgo para la institucionalidad y el balotaje presidencial caerá después del domingo, cuando se realice la segunda vuelta electoral. En entrevista con Radio Fides, Saucedo señaló que estas autoridades buscan mantenerse en sus cargos y que, para lograrlo, juegan con la sensibilidad de la población.

“Nos quieren meter a un tema simplemente por el interés de aferrarse ellos a un cargo, pero este discurso se les va a caer el lunes después de que los bolivianos vayamos al balotaje”, sostuvo.

