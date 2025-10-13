Close Menu
    lunes, octubre 13
    Saucedo dice tras la segunda vuelta caerá teoría de riesgo en el balotaje por denuncias contra autoprorrogados

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    TCP y elecciones generales /Imagen Ilustrativa/
    El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, afirmó este lunes que la teoría de los magistrados autoprorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) sobre un supuesto riesgo para la institucionalidad y el balotaje presidencial caerá después del domingo, cuando se realice la segunda vuelta electoral. En entrevista con Radio Fides, Saucedo señaló que estas autoridades buscan mantenerse en sus cargos y que, para lograrlo, juegan con la sensibilidad de la población.

    “Nos quieren meter a un tema simplemente por el interés de aferrarse ellos a un cargo, pero este discurso se les va a caer el lunes después de que los bolivianos vayamos al balotaje”, sostuvo.

