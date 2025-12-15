Se conforma la Comisión de la Verdad de los Hidrocarburos para investigar 20 años de subvención en los gobiernos del MAS

La Procuraduría General del Estado conformó este lunes la Comisión de la Verdad sobre los Hidrocarburos para investigar los 20 años de gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) y la administración de la subvención a los carburantes. El presidente Rodrigo Paz afirmó durante el acto que la nacionalización no generó inversiones para la exploración de nuevos campos hidrocarburíferos en favor del Estado. “La nacionalización no nos trajo ninguna inversión extra que nos garantice que tengamos gas”, precisó.

Por su parte el procurador general del Estado, Hugo León La Faye, informó que la comisión iniciará sus labores mañana con la auditoría de todos los procesos de contratación en el área de hidrocarburos “a efecto de poder encontrar la verdad”.

/// DPC // LA PAZ ///