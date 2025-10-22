Close Menu
    Política

    Secretario de Estado de EE.UU. contacta a Paz y ofrece apoyo para promover seguridad y economía

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Rodrigo Paz - Marco Rubio

    El presidente electo, Rodrigo Paz, sostuvo una conversación telefónica con el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, este miércoles. Rubio felicitó a Paz por su victoria en las elecciones y destacó que este momento representa una oportunidad transformadora para Bolivia y la región.

    Asimismo, reafirmó la disposición de nuestra nación de asociarse con Bolivia para promover la seguridad y la prosperidad económica, así como el apoyo estatal”, señala la información publicada en la página oficial del Departamento de Estado.

    /// LA PAZ ///

