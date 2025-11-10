Close Menu
    Sector médico pide Cumbre de Salud para atender necesidades del área a nivel nacional

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Marcha de trabajadores en salud del Beni /Imagen de referencia/
    El Colegio Médico de Santa Cruz solicitó este lunes la convocatoria a una Cumbre de Salud para exponer y atender las necesidades del sector en todo el país. Wilfredo Anzoátegui, presidente electo del Colegio Médico de Bolivia, pidió además una reunión con la nueva ministra de Salud, Marcela Flores Zambrana, para socializar la situación del área.

    “Ya le hemos enviado cartas al presidente de Bolivia para que pueda coordinar con su autoridad de salud esta reunión y así llevarla adelante. Que exista la predisposición, no como de las autoridades salientes”, afirmó.

    /// RA // SANTA CRUZ ///

