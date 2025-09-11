Sector productivo de Cochabamba pide retirar el diésel de la lista de sustancias controladas y facilitar su importación

El encuentro de sectores productivos en Cochabamba concluyó este jueves con un pedido al Gobierno para que retire el diésel de la lista de sustancias controladas. El representante del sector pecuario, Mario Mercado, leyó las conclusiones y llamó a las autoridades a simplificar los trámites para importar carburantes y garantizar el acceso a dólares para sostener la cadena productiva.

Además, los productores plantearon medidas para asegurar el abastecimiento de insumos agrícolas e industriales, junto a la provisión de granos como soya y maíz. “Facilitar la importación de insumos agrícolas e industriales, además de bienes de capital; garantizar el abastecimiento de granos, soya y maíz en el sector productivo. La supuesta nacionalización de autos chutos representaría un problema y no una solución al abastecimiento de combustible”.

/// CM // COCHABAMBA ///