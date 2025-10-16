Sectores advierten conflictos sociales tras las elecciones si el nuevo gobierno no atiende la crisis económica

Bolivia se encuentra a pocas horas de un balotaje histórico en medio de una difícil situación económica y social. Desde Oruro diversos sectores, como los transportistas y grupos afines al MAS, anunciaron posibles movilizaciones desde el primer día del nuevo gobierno. Ante esto, el dirigente campesino Willy Tapia señaló este jueves que rechaza las amenazas de protesta anticipadas, aunque reconoció que la situación crítica podría obligar a la población a movilizarse, dependiendo de las medidas que adopte la próxima administración.

“Primero, los candidatos, gane quien gane, tienen que cumplir con su plan de gobierno. Lo que prometieron deberán cumplirlo caso contrario, el pueblo se organizará para salir a las calles. Las filas por la gasolina deben desaparecer. Estamos en una situación muy crítica, pero los partidos políticos tienen su estrategia, analizan y ven si el gobierno es frágil”, afirmó Tapia.

// JH /// ORURO ///