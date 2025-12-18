Close Menu
    jueves, diciembre 18
    Sociedad

    Sectores piden la abrogación del Decreto 5503 y choferes de La Paz anuncian paro de 24 horas con amenaza de medida indefinida

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Transporte en El Alto /Foto: Noticias Bolivia
    La Federación de Choferes 1° de Mayo de La Paz concluyó este jueves un ampliado de emergencia y determinó un paro de 24 horas para el viernes, en demanda de la abrogación del Decreto Supremo 5503, al que califican como un paquetazo económico. El sector exige que se mantenga la subvención a los combustibles para el transporte sindicalizado y advierte con radicalizar sus medidas si no hay respuesta del Gobierno.

    “Es por ello que el día viernes habrá un paro de 24 horas; si no hay la abrogación de este decreto, el día lunes entraremos en un paro indefinido”, sostuvo Edson Valdés, ejecutivo de la Federación de Choferes 1° de Mayo.

