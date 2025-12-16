Close Menu
    SEDES Cochabamba reporta seis casos positivos de influenza H3N2 y mantiene vigilancia epidemiológica

    Rocio Chavez
    Gente caminando en las calles de Santa Cruz

    El jede de Epidemiología del Servicio Departamental de Salud (SEDES) de Cochabamba, Rubén Castillo, informó este martes que, a la fecha, se registraron seis casos positivos de influenza H3N2 en el departamento. Los contagios fueron reportados desde el mes de junio y el sexto caso, confirmado en las últimas horas, corresponde a un contagio importado, por lo que se identificaron varios contactos dentro del entorno familiar, todos bajo vigilancia epidemiológica.
    “Se trata de una paciente de sexo femenino de 47 años, con dos niños, que forma parte de un grupo familiar que reside en Estados Unidos y que estuvo en Bolivia hace tres semanas”, afirmó.

    // JC /// COCHABAMBA///

