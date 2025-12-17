Cochabamba: Sedes toma muestras a cuatro personas que tuvieron contacto con paciente con H3N2

El jefe de Epidemiología del SEDES Cochabamba, Rubén Castillo, informó este miércoles que se tomaron muestras a cuatro personas que tuvieron contacto con una mujer de 47 años que llegó de Estados Unidos y dio positivo a influenza H3N2. Indicó que entre los contactos se encuentran menores de edad y que los resultados permitirán confirmar o descartar nuevos casos en los próximos días.

“Se continúa con la investigación, ya que ayer se tomaron muestras a los hijos de la paciente y hoy se hace lo mismo con las personas que tuvieron contacto con ella. Estaremos informando en los próximos días. Se presume que la persona tuvo contacto en diferentes lugares y es difícil encontrar datos precisos; como la ciudad tiene mejores índices de vacunación, esperaremos los resultados”, afirmó Castillo.

// JC // COCHABAMBA //