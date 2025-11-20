Close Menu
    jueves, noviembre 20
    Sociedad

    SEDES reporta brote de sarampión en la zona tropical de Cochabamba

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Vacuna contra el sarampión /Imagen de referencia/
    El jefe de Epidemiología del Servicio Departamental de Salud (SEDES) Cochabamba, Rubén Castillo, confirmó este jueves que seis adolescentes, tres mujeres y tres varones, con un promedio de edad de 15 años, dieron positivo a sarampión en la zona tropical de la región. Castillo indicó que, aunque se llevan adelante campañas de vacunación, en un principio hubo oposición de los comunarios a la inmunización.

    “Nos ha llegado la información laboratorial confirmándonos los casos por sospechas clínicas que se habían presentado, pero simplemente se nos ayuda a hacer mejor intervención”, afirmó.

    /// JCH // CM ///

