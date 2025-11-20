SEDES reporta brote de sarampión en la zona tropical de Cochabamba

El jefe de Epidemiología del Servicio Departamental de Salud (SEDES) Cochabamba, Rubén Castillo, confirmó este jueves que seis adolescentes, tres mujeres y tres varones, con un promedio de edad de 15 años, dieron positivo a sarampión en la zona tropical de la región. Castillo indicó que, aunque se llevan adelante campañas de vacunación, en un principio hubo oposición de los comunarios a la inmunización.

“Nos ha llegado la información laboratorial confirmándonos los casos por sospechas clínicas que se habían presentado, pero simplemente se nos ayuda a hacer mejor intervención”, afirmó.

/// JCH // CM ///