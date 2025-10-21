SEDES Santa Cruz reporta 8 casos positivos de viruela del mono y refuerza vigilancia epidemiológica

El Servicio Departamental de Salud (SEDES) de Santa Cruz informó hoy que se registraron ocho nuevos casos positivos de viruela del mono, lo que motivó la decisión de intensificar la vigilancia epidemiológica en la región. El coordinador de Epidemiología, Carlos Hurtado, sostuvo que de los pacientes confirmados, seis presentan patologías de base y fueron internados, mientras que los otros dos permanecen en aislamiento domiciliario por un periodo de 21 días.

“Esta es una enfermedad infectocontagiosa que puede provocar grandes epidemias y convertirse en un evento de salud pública internacional. Al ser altamente contagiosa, es importante mantener una vigilancia permanente”, precisó.

