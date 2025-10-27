Seguidores de Lara reclaman cargos en el nuevo gobierno y amenazan con movilizaciones tras sentirse excluidos

Los seguidores del vicepresidente electo Edman Lara expresaron este lunes su molestia porque, según afirmaron, el presidente electo Rodrigo Paz no responde a sus llamados a pocos días de la posesión oficial. El coordinador del PDC en el municipio d Palos Blancos, Santiago Villca, exigió que se otorguen cargos en ministerios y viceministerios que, según él, corresponderían al sector que respalda a Lara, y advirtió con iniciar movilizaciones si no son escuchados.

“Como municipio de Palos Blancos y representantes de las 20 provincias que apoyamos a Lara como clase social, indígena y campesina, exigimos que se trabaje de manera coordinada. También pedimos espacios en los ministerios y viceministerios del gobierno central. En caso de que el presidente Paz no escuche al pueblo, nos veremos obligados a movilizarnos”, afirmó.

