Según CAINCO Chuquisaca, datos del censo sobre índice de pobreza no reflejan la situación económica real de las familias

Luego de conocerse los resultados oficiales del Censo de Población y Vivienda 2024, la Cámara de Industria y Comercio (CAINCO) de Chuquisaca cuestionó los datos relacionados con el índice de pobreza, señalando que no reflejan con precisión la realidad económica de las familias bolivianas. El gerente de la institución, Omar Orellana, explicó que la medición no toma en cuenta el ingreso que perciben los miembros del hogar ni otros recursos económicos que puedan generar. “Esto no mide el ingreso que recibe cada persona, no contempla cuánto ganan, cuánto han generado y otros ingresos. No significa que las personas han dejado de ser pobres”, afirmó.

/// EUC // CHUQUISACA ///