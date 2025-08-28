Según datos del INE, la pobreza multidimensional disminuyó en los últimos 12 años

Según el Censo de Población y Vivienda 2024, la pobreza multidimensional en el país disminuyó de manera significativa, al pasar de 4.3 millones de personas con al menos una necesidad básica insatisfecha en 2012 a 3.2 millones en la actualidad. Esta medición toma en cuenta factores como la calidad de vivienda, acceso a servicios, salud y educación. “Hace que la pobreza caiga de 4.373.776 habitantes en 2012 a 3.251.613, una caída de 1.1 millones de personas con el enfoque multidimensional de necesidades básicas insatisfechas”, detalló el director del Instituto Nacional de Estadística (INE), Humberto Arandia.
