Según Defensa del Consumidor, estos cuatro productos bajaron de precio

El viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, informó que los precios de la harina, el huevo, el arroz y el aceite bajaron en las últimas semanas. Detalló que el quintal de harina pasó de Bs 600 a Bs 330, el maple de huevo descendió de entre Bs 45 y Bs 60 a Bs 30 y Bs 22, y el quintal de arroz bajó de Bs 650 a Bs 460 y Bs 440. En el caso del aceite, tanto nacional como importado, el litro redujo su costo de Bs 30 a Bs 22 y Bs 18.

“Hoy se puede apreciar bastante cantidad de este producto en los mercados con esos precios que los consideramos que han bajado con relación a los precios elevados que se tenían”, dijo.

Sin embargo, advirtió que algunos productos importados, como los de limpieza e higiene, mantienen precios elevados por haberse adquirido al costo del dólar paralelo. También denunció incrementos injustifiados en artículos como el café y explicó que frutas y verduras mantienen precios variables según la temporada agrícola.

/// LA PAZ ///