Según el INE el PIB per cápita triplicó su valor desde 1990

El director del Instituto Nacional de Estadística (INE), Humberto Arandia, expuso que, a pesar de enfrentar varios desafíos en el cierre de 2024, el PIB per cápita de Bolivia ha mostrado un crecimiento destacable durante las últimas tres décadas. Arandia explicó que, a pesar de las reformas implementadas entre 1990 y 2004, como la participación popular y la capitalización de empresas públicas, el PIB per cápita se mantuvo relativamente plano en alrededor de mil dólares por habitante. Sin embargo, desde 2023, el indicador ha triplicado su valor, alcanzando casi tres mil quinientos dólares.

A pesar de este crecimiento, Arandia destacó que 2024 ha sido un año difícil debido a los paros que afectaron la cadena productiva durante más de 30 días, lo que provocó una afectación generalizada en la economía. El director mencionó que estos paros, originados por intereses personales, impactaron el rendimiento económico del último trimestre del año, pero expresó optimismo para 2025, señalando que las condiciones climáticas favorables y los niveles llenos de las represas podrían mejorar el panorama.

De acuerdo al INE, el crecimiento económico fue del 2,14% al 3er trimestre 2024, en comparación con el mismo periodo del 2023. Es decir, es el crecimiento acumulado de enero a septiembre 2024 comparado con de la gestión 2023, que de hecho es bajo.

Según el presidente del Colegio de Economistas de Tarija, Fernando Romero, la cifra, no se está reflejando el crecimiento económico neto del año 2024, sino solo un comparativo interanual. Se estima que el crecimiento de la anterior gestión, no llego ni cercano al 3,71%, la cual fue la meta gubernamental planificada.

Comparando el crecimiento económico acumulado al 3er trimestre 2024 (2,14%), con de años anteriores, de la gestión anterior fue la más baja en los últimos 14 años, exceptuando de la pandemia que fue de -12,19%.

Si bien técnicamente no hubo recesión, debido a que no existieron 2 trimestres seguidos de contracción, el del 3er trimestre (1,30%) fue el más bajo del 2024, en comparación los datos trimestrales del 2023.

//GP//LA PAZ