    miércoles, agosto 20
    Política

    Senado aprueba convocatoria para la elección de nuevos vocales del TSE en medio de la organización de la segunda vuelta

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Vocales del TSE /Foto: TSE/
    La Comisión de Constitución del Senado aprobó la convocatoria para la preselección de candidatos a vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), cuyo mandato concluye el 7 de diciembre. El senador del MAS, Luis Adolfo Flores, miembro de esta comisión, pidió que tanto la Cámara de Senadores como de Diputados aprueben con urgencia el documento debido al corto plazo para el proceso. “Saben que está muy cerca la elección para gobiernos subnacionales, no hay mucho tiempo que perder”, sostuvo.

    /// APC // LA PAZ ///

