    Senado aprueba en grande el proyecto de ley para realizar las elecciones subnacionales

    Cámara de Senadores en sesión
    La tarde de este jueves la Cámara de Senadores aprobó en grande el proyecto de ley remitido por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para llevar adelante las elecciones subnacionales en marzo. Las autoridades legislativas esperan que la norma sea aprobada hasta el 19 de noviembre, con el fin de evitar modificaciones en el calendario electoral previsto.

    El proyecto continúa en tratamiento en detalle y actualmente se analiza el artículo 3 de los cinco que lo conforman. Además, se informó que se incrementaron las candidaturas y los escaños para los comicios subnacionales.

    // APC /// LA PAZ //

