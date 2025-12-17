Senado aprueba minuta e instruye al Ministerio de Salud asumir medidas preventivas ante la influenza H3N2

La Cámara de Senadores aprobó en las últimas horas una minuta de comunicación que instruye al Ministerio de Salud a asumir medidas sanitarias de prevención para evitar la propagación de la influenza H3N2. La vicepresidenta de la Cámara Alta, Katia Quiroga, explicó que la cartera de Estado debe implementar acciones en terminales, aeropuertos y lugares de gran afluencia, especialmente a fin de año.

“Consiste en que el Ministerio de Salud pueda presupuestar los recursos y ver todos los planes de emergencia para prevenir. Las medidas de previsión tienen que ser desde el aeropuerto”, aseveró a Radio Fides.

