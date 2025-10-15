Senado aprueba proyecto de ley cruceño para garantizar el suministro de gasolina en medio de la crisis

La Cámara de Senadores aprobó hoy el proyecto de ley presentado por cívicos y asambleístas cruceños que busca normalizar el suministro de combustible ante el caos y las largas filas en las estaciones de servicio. La iniciativa fue enviada a la Cámara de Diputados y, según explicó la senadora de Creemos, Centa Rek, propone reducir aranceles e impuestos, además de otorgar facilidades para que la empresa privada pueda comprar el combustible que la estatal petrolera no logre importar.

“Habiéndose aprobado en sus dos estaciones, siendo la Cámara de Senadores de origen, queda aprobado el presente proyecto de ley. Remítase a la Cámara de Diputados para fines constitucionales de revisión”. sostuvo la parlamentaria.

// APC /// LA PAZ ///