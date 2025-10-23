Senado aprueba proyecto de ley para eliminar el uso del mercurio en la minería y toda actividad

La Cámara de Senadores aprobó hoy el proyecto de ley que busca eliminar el uso del mercurio en la minería aurífera y otras actividades productivas, con el fin de reducir la contaminación ambiental y proteger la salud de la población. La norma plantea una eliminación gradual del uso de este metal, afirmó el senador Javier Martínez.

“Además, este metal se encuentra en el aire, lo que representa un peligro para los pobladores del área. Muchos se quejan porque el uso del mercurio es altamente riesgoso, por eso se espera disminuirlo de manera paulatina”, afirmó el legislador.

// APC /// LA PAZ ///