    Senador de Libre, Branko Marinkovic, plantea cerrar las empresas deficitarias

    1 Min Read
    El candidato a senador por la alianza Libre, Branko Marinkovic, durante una entrevista con Visión 360. Fotos: Diego Gonzales / Visión 360
    El senador por Alianza Libre, Branko Marinkovic, planteó este lunes el cierre de las empresas estatales deficitarias, al considerar que no generan réditos para el país. Señaló que advirtió esta situación hace varios años, lo que, según afirmó, le costó el exilio, y cuestionó además el monopolio de algunas empresas públicas y la calidad de los servicios que prestan.

    “Como legisladores debemos exigir al Gobierno que los bolivianos vivan mejor, con mejores condiciones y servicios. Denunciar lo que hizo Evo Morales me costó 10 años de exilio, algo que vengo señalando desde 2006. Estas empresas deben cerrarse porque el dinero es de los bolivianos”, manifestó.

