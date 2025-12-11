Close Menu
    Radio online
    jueves, diciembre 11
    Seguridad

    Senador denuncia desvío de recursos en la Metalúrgica Vinto y anuncia investigación

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Minería realiza control de producción a la Empresa Metalúrgica Vinto /Foto: ABI/
    Minería realiza control de producción a la Empresa Metalúrgica Vinto /Foto: ABI/

    El senador de Alianza Libre, José Sánchez Aguilar, denunció este jueves irregularidades en la Empresa Metalúrgica Vinto, relacionadas con el desvío de recursos a cuentas particulares. El parlamentario indicó que recibieron diversas denuncias y que la investigación se tomará en cuenta los estudios previos realizados por el exdiputado Enrique Urquidi. Además, ya solicitaron una petición de informe escrito a la Contraloría.

    “En el caso de Vinto, han desembolsado (recursos) a cuentas particulares, han transferido a cuentas particulares. Son temas que vamos a investigar a profundidad”, afirmó.

    /// JSM // ORURO ///

    Facebook Comentarios

    Share.

    Artículos relacionados

    Leave A Reply