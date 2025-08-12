Senador denuncia que Brasil avanza con puente binacional, pero Bolivia aún no inicia preparativos

El senador por Beni, Walter Justiniano, denunció este martes que, a diferencia de Brasil, que iniciará en 60 días la construcción del puente binacional Guayaramerín – Guajará-Mirim, en Bolivia aún no se comenzó con los trabajos previos necesarios. Señaló que en la zona boliviana donde debe avanzar el proyecto existen comunidades indígenas y campesinas que deben ser indemnizadas antes de su traslado, además aseveró que no hay infraestructura mínima en el área. “Hay que urbanizar toda esa zona y no hay ni una calle o avenida para que se salga del puente. Va a pasar por al menos tres comunidades y propiedades privadas y tendrá que haber indemnización, no hay otra forma de hacerlo”, declaró a Fides Trinidad.

