Senador denuncia que EMAPA movió más de $us 1.000 millones e incumplió su objetivo de fomentar la producción de alimentos

El senador del Movimiento al Socialismo (MAS), Adolfo Flores, denunció que la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA) no cumplió con el objetivo para la que fue creada, ya que en lugar de incentivar la producción nacional optó por comprar materia prima de Argentina para elaborar harina. El legislador indicó que en los últimos años la estatal movió más de $us 1.000 millones y advirtió que el actual gerente, Franklin Flores, podría escapar del país al igual que anteriores directores y gerentes que renunciaron a sus cargos.

/// APC // LA PAZ ///