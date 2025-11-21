Close Menu
    viernes, noviembre 21
    Política

    Senador orureño sugiere crear comisión para investigar presuntos cobros de Huarachi

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Aprehenden a Juan Carlos Huarachi, exejecutivo de la COB
    Aprehenden a Juan Carlos Huarachi, exejecutivo de la COB

    El senador de Alianza Libre y presidente de la Comisión de Política Social y Salud, José Sánchez Aguilar, propuso este viernes conformar una comisión especial para investigar las denuncias contra el exejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi. Este último es acusado de presuntos delitos de uso indebido de influencias, concusión y enriquecimiento ilícito, relacionados con un supuesto pago irregular de Bs 40.000 por parte de un ministerio, que también involucraría a otras exautoridades. Por ello, el Ministerio Público indaga si otras instituciones, como la Caja Nacional de Salud (CNS), realizaron pagos a Huarachi dentro del mismo esquema.

    “Ha llegado a nuestra comisión una información presentada oficialmente respecto a todos los acontecimientos irregulares que ha habido en la Caja Nacional de Salud, donde naturalmente está inmerso el exejecutivo de la COB”, afirmó.

    /// JSM // ORURO ///

