Senadora advierte que sin ley de convocatoria para cambio de vocales antes del 2 de noviembre, no habrá renovación

La senadora de Comunidad Ciudadana (CC), Silvia Salame, advirtió este jueves que sin una ley que permita viabilizar la elección de nuevos vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), no se podrá convocar al proceso de preselección y elección de nuevas autoridades del órgano electoral antes del 2 de noviembre. La parlamentaria señaló que, si la Asamblea Legislativa no aprueba el proyecto, se perderá el plazo legal para emitir la convocatoria.

“¿Cuándo se activa la competencia de la Asamblea para emitir la convocatoria? Es 45 días antes al cese de funciones del Órgano Electoral. El 2 de noviembre la Asamblea Legislativa actual tendría que sacar la convocatoria, pero para sacar la convocatoria primero tiene que haber la ley”, indicó.

/// GPP // LA PAZ ///