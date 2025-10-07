Senadora anuncia amparo constitucional contra el Ministerio Público por rechazar denuncia penal contra prorrogados

La senadora de Comunidad Ciudadana (CC), Silvia Salame, informó este martes que presentará un amparo constitucional contra el Ministerio Público por rechazar una denuncia penal en contra de los magistrados autoprorrogados del Órgano Judicial. Según explicó a Radio Fides, la Fiscalía dispuso que la demanda sea remitida a la Asamblea Legislativa. La parlamentaria explicó que los magistrados culminaron gestión en 2023 y ahora pese a continuar en funciones no deben ser sometidos a juicio de responsabilidades sino a procesos por la vía ordinaria.

“Estos son unos crápulas que se han dado el mandato y, en consecuencia, tiene que ser juzgados como delincuentes; o sea, por delitos comunes”, señaló.

