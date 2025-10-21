Close Menu
    Radio online
    martes, octubre 21
    Política

    Senadora del PDC anuncia depuración de afines al MAS y prioridad de su militancia para trabajos

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Congreso del MAS arcista en El Alto
    Congreso del MAS arcista en El Alto

    La senadora electa por el Partido Demócrata Cristiano (PDC) en Oruro, María Antonieta Alcón, reconoció que, tras la victoria del partido en primera vuelta, se sumaron a sus filas dirigentes que antes apoyaban al Movimiento Al Socialismo (MAS). Anunció que estas personas serán depuradas de la estructura política y aseguró que el nuevo oficialismo no firmó acuerdos con estos sectores.

    “Se va a depurar a toda esa gente que ha hecho daño y, como lo hemos indicado, no estamos en contra de ellos, pero van a entrar bajo perfil profesional a trabajar, porque merecen también esa oportunidad, sí, pero no están en primera línea. Los que han apostado por este proyecto son la base y van a tener prioridad”, afirmó.

    /// JSM // ORURO ///

    Facebook Comentarios

    Share.

    Artículos relacionados

    Leave A Reply