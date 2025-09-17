Senadora denuncia que sectores productivos del oriente frenaron proyecto de ley contra incendios y desmontes

La senadora opositora Cecilia Requena denunció en las últimas horas que sectores productivos del oriente del país impidieron, desde la anterior legislatura, el avance del tratamiento y la aprobación de un proyecto de ley que busca frenar los incendios. Según explicó en entrevista con Radio Fides, se difundió información falsa para evitar la socialización de la normativa.

Requena señaló que los agrarios argumentan que la ley plantea sanciones económicas excesivas, prohíbe totalmente las quemas y establece cobros elevados, entre otros puntos.

/// APC // LA PAZ ///