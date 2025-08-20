Close Menu
    Radio online
    miércoles, agosto 20
    Política

    Senadora electa del PDC pide a Tuto retirarse de la segunda vuelta para evitar “gastos innecesarios”

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Paola López - senadora electa del PDC
    Paola López - senadora electa del PDC

    Paola López, senadora electa del Partido Demócrata Cristiano (PDC) por Santa Cruz, pidió este miércoles al candidato presidencial de Alianza Libre, Jorge “Tuto” Quiroga, que se retire de la segunda vuelta electoral. Según López, Quiroga se había comprometido a apoyar al postulante mejor posicionado de la oposición en caso de no ganar los comicios. “Estamos esperando que Tuto y JP Velasco se bajen de las elecciones y no tengamos que incurrir en gastos innecesarios ni para el Estado ni para nosotros, porque se habló de una unidad al principio de las elecciones”, declaró.

    /// ED // SANTA CRUZ ///

    Facebook Comentarios

    Share.

    Artículos relacionados

    Leave A Reply