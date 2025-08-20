Senadora electa del PDC pide a Tuto retirarse de la segunda vuelta para evitar “gastos innecesarios”

Paola López, senadora electa del Partido Demócrata Cristiano (PDC) por Santa Cruz, pidió este miércoles al candidato presidencial de Alianza Libre, Jorge “Tuto” Quiroga, que se retire de la segunda vuelta electoral. Según López, Quiroga se había comprometido a apoyar al postulante mejor posicionado de la oposición en caso de no ganar los comicios. “Estamos esperando que Tuto y JP Velasco se bajen de las elecciones y no tengamos que incurrir en gastos innecesarios ni para el Estado ni para nosotros, porque se habló de una unidad al principio de las elecciones”, declaró.
