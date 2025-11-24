Senadora Moreno sospecha que Evo Morales está detrás de la narrativa de Edmand Lara

La senadora de Alianza Libre, Isabel Moreno expresó este lunes su preocupación por la forma en que el vicepresidente Edmand Lara se dirige al presidente Rodrigo Paz y advirtió que Evo Morales podría estar influyendo en su discurso. Señaló que la actitud del vicepresidente genera incertidumbre y pone en riesgo la estabilidad del nuevo gobierno.

“Es lamentable que esté ocurriendo esta situación a dos semanas de que fueron posesionados y que tengamos estos problemas por la falta de inteligencia emocional de Lara. Lo que provoca es que la población se sienta insegura y que las acciones del gobierno deban posponerse para atender los conflictos que genera el vicepresidente. Esto desestabiliza cualquier gobierno”, sostuvo.

// DLR /// TARIJA ///