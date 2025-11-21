Serecí iniciará empadronamientos masivos desde el 4 de diciembre para las elecciones subnacionales

Desde Sucre, el responsable del Serecí Chuquisaca, Ronald Roca, informó que, una vez aprobado el calendario electoral para las elecciones subnacionales, se dará inicio al proceso de empadronamiento masivo a partir del 4 de diciembre. Esta etapa será fundamental para actualizar el padrón rumbo a los comicios previstos para marzo de 2026.

“El Serecí a nivel nacional hace los preparativos para el empadronamiento masivo destinado a las elecciones subnacionales que se desarrollarán el 22 de marzo de 2026. Se pretende hacer el empadronamiento por 13 días consecutivos, del 4 al 16 de diciembre, y estará destinado principalmente a jóvenes que cumplen 18 años o a personas que hicieron cambio de domicilio”, afirmó.

