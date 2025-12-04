SERECI Pando inicia registro biométrico con 50 operadores en municipios

En el departamento de Pando, 50 operadores del Servicio de Registro Cívico (SERECI) se desplegaron este jueves a los municipios para iniciar el trabajo de registro biométrico. La directora regional, María Vásquez, destacó que las brigadas ya partieron hacia las áreas rurales para garantizar el empadronamiento de la población.

“Han salido con 13 rutas del área rural, que cubren 14 municipios. Esto es para los jóvenes que van a cumplir 18 años hasta el 22 de marzo, las personas que han cambiado de domicilio y aquellas que nunca se han registrado”, precisó.

/// JCP // PANDO ///