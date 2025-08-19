Shell anuncia disputa internacional contra Bolivia por vulneraciones a contrato, incluida la venta ilegal de crudo

Radio Fides accedió a un documento que revela que la empresa extranjera Shell Bolivia Corporation (SBC) decidió llevar a Bolivia a una disputa legal. La firma acusa al Estado boliviano de haber tomado medidas ilegales de forma reiterada, vulnerando los derechos del inversor. Entre los señalamientos están el incumplimiento de pagos en contratos comerciales con YPFB, la negativa a emitir documentos, la presunta venta ilegal de miles de barriles de crudo pertenecientes a SBC y persecución judicial a funcionarios de la extranjera en el territorio nacional.

Según el sello de recepción, los documentos fueron recibidos por la Procuraduría General del Estado (PGE) el pasado 5 de agosto. También fueron enviados al presidente Luis Arce, a la canciller Celinda Sosa y al procurador general del Estado, Ricardo Condori.

