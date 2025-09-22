Silencio oficial ante captura de policía y militares por presuntos vínculos con el narco y crímenes múltiples en Beni y Santa Cruz

Este lunes fueron aprehendidas tres personas, dos militares y un suboficial de la Policía, por presuntos nexos con el narcotraficante conocido como “Coco Vázquez”. Las detenciones se realizaron en Santa Rosa, comunidad cercana al municipio de Riberalta, en el departamento del Beni. El policía fue trasladado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) en Riberalta.

De acuerdo al reporte de Fides Trinidad, estas tres personas habrían favorecido las actividades ilícitas de “Coco Vázquez”, acusado de ordenar la muerte de al menos 13 personas a nivel nacional. Las autoridades informaron que los detenidos serán trasladados a la capital beniana para continuar con el proceso investigativo. Hasta el momento, no se emitió un pronunciamiento oficial sobre el caso.

/// ED // BENI ///