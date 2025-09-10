Sin ley que respalde su trabajo, Tribunal Agroambiental advierte doble discurso del gobierno sobre la Madre Tierra

El presidente del Tribunal Agroambiental, Richard Cristhian Méndez, afirmó este miércoles en entrevista con Radio Fides que esta instancia aún no cuenta con una ley especial sobre jurisdicción ambiental, lo que limita el ejercicio sus funciones. A pesar de que una sentencia constitucional de 2019 ordenaba al Legislativo aprobar esta norma en un plazo de seis meses, esta disposición sigue sin cumplirse.

En la oportunidad, Méndez criticó las contradicciones y el “doble discurso del Gobierno”, señalando que, mientras se promueve el cuidado de la Madre Tierra, al mismo tiempo una instancia que pregona el valor del medio ambiente impugna y cuestiona las competencias del Tribunal Agroambiental.

