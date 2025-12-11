Sindicato de transporte pesado demandará penalmente al líder del bloqueo en Nanagua; autoridades no acuden al diálogo

El sindicato llamó a las autoridades nacionales a intervenir y buscar una solución al conflicto.

Para este jueves se tenía contemplado un diálogo entre campesinos que bloquean en Nanagua, Pando con autoridades del INRA, ABT y viceministerio de Autonomías, sin embargo, al encuentro se presentó solamente el director nacional de conflictos sociales quien, según indicaron los movilizados, no pudo brindarles las soluciones que esperan por lo que determinaron mantener el paro indefinido.

Dentro de este conflicto, la secretaria general del Sindicato de Transporte «Integración» en el departamento de Pando, Lucy Arteaga, informó este jueves que iniciarán acciones legales contra el máximo representante de la comunidad que mantiene bloqueado el sector de Nanagua. Según Arteaga, los choferes registran importantes pérdidas económicas debido a la medida de protesta, además de sufrir agresiones físicas.

“Te pido que dejes libres hoy mismo a mis compañeros transportistas (…) tiene que haber justicia con nosotros los transportistas porque necesitamos respeto y educación. ¿Cómo pueden golpearnos?”, afirmó.

