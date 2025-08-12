Close Menu
    Radio online
    miércoles, agosto 13
    Política

    Sobrino de Evo y alcalde de Oruro llama a votar en los comicios y rechaza el voto nulo

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Marcha evista /Imagen de referencia/
    Marcha evista /Imagen de referencia/

    Ademar Wilcarani, alcalde de Oruro y sobrino del expresidente Evo Morales, convocó este martes a la ciudadanía a participar en las elecciones del domingo, señalando que el país necesita un cambio de gobierno que no improvise en su gestión. En ese sentido, rechazó las campañas impulsadas por sectores evistas que promueven el voto nulo. “No queremos otros cinco años de improvisación y por eso invitamos a la población a emitir su voto con mucho criterio ya que es una fiesta democrática de la que tenemos que participar”, expresó.

    /// MY // ORURO ///

    Facebook Comentarios

    Share.

    Artículos relacionados

    Leave A Reply