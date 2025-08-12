Sobrino de Evo y alcalde de Oruro llama a votar en los comicios y rechaza el voto nulo

Ademar Wilcarani, alcalde de Oruro y sobrino del expresidente Evo Morales, convocó este martes a la ciudadanía a participar en las elecciones del domingo, señalando que el país necesita un cambio de gobierno que no improvise en su gestión. En ese sentido, rechazó las campañas impulsadas por sectores evistas que promueven el voto nulo. “No queremos otros cinco años de improvisación y por eso invitamos a la población a emitir su voto con mucho criterio ya que es una fiesta democrática de la que tenemos que participar”, expresó.

