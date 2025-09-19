Solo el 40% del transporte libre de Riberalta opera; el resto espera combustible en largas filas

Transportistas del municipio de Riberalta, en el departamento del Beni, denunciaron que apenas el 40% del sector se encuentra operando, mientras que el 60% restante pasa horas en las filas de los surtidores para abastecerse de diésel. Esta situación incidió en el aumento de los pasajes y los costos del transporte, especialmente en las zonas rurales.

Jesús Azurduy, ejecutivo del transporte libre en la región, explicó que los choferes hacen fila entre tres y cuatro días para llenar sus tanques y poder trabajar. “Este gobierno se descuidó, no podemos nivelarnos y la canasta familiar para nosotros como transportistas nos ha afectado de sobremanera”, afirmó.

/// ER // BENI ///