    viernes, septiembre 19
    Sociedad

    Solo el 40% del transporte libre de Riberalta opera; el resto espera combustible en largas filas

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Fila de vehículos en busca de combustible en Beni
    Transportistas del municipio de Riberalta, en el departamento del Beni, denunciaron que apenas el 40% del sector se encuentra operando, mientras que el 60% restante pasa horas en las filas de los surtidores para abastecerse de diésel. Esta situación incidió en el aumento de los pasajes y los costos del transporte, especialmente en las zonas rurales.

    Jesús Azurduy, ejecutivo del transporte libre en la región, explicó que los choferes hacen fila entre tres y cuatro días para llenar sus tanques y poder trabajar. “Este gobierno se descuidó, no podemos nivelarnos y la canasta familiar para nosotros como transportistas nos ha afectado de sobremanera”, afirmó.

