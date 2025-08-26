Solo el 40% del transporte público opera en Potosí por escasez decombustible

El ejecutivo del sindicato de choferes 1ro de Mayo en Potosí, José Flores, informó que únicamente el 40% del transporte público opera en la ciudad debido a la falta de combustible, especialmente diésel. Según explicó, la escasez y las largas filas en las estaciones de servicio dificultan el acceso al carburante, lo que impide que el sector trabaje con normalidad. “Hoy en día estamos trabajando solamente en un 40% porque no tenemos combustible, estamos nuevamente en las filas dos o tres días queriendo agarrar (cupo) para trabajar, pero seguimos con esta situación”, afirmó.

/// GC // POTOSÍ ///