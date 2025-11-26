Close Menu
    Radio online
    miércoles, noviembre 26
    Seguridad

    Solución para completar sala plena del TCP pasa por nuevas judiciales, no por suplentes

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Magistrados electos del TCP /Foto: Facebook TCP/
    Magistrados electos del TCP /Foto: Facebook TCP/

    En entrevista con Radio Fides, la presidenta del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Verónica Prudencio, explicó que la solución para completar la sala plena tras la salida de los magistrados autoprorrogados pasa por concluir las elecciones judiciales en los cinco departamentos que quedaron sin representantes. Sobre la posibilidad de habilitar a los suplentes, aclaró que estos fueron elegidos en los departamentos donde sí se realizaron los comicios y corresponden a los cuatro magistrados que permanecen en funciones, por lo que no representan a las regiones que quedaron sin autoridades titulares.

    La entrevista completa en:

    /// AM // FIDES ///

    Facebook Comentarios

    Share.

    Artículos relacionados

    Leave A Reply