Solución para completar sala plena del TCP pasa por nuevas judiciales, no por suplentes

En entrevista con Radio Fides, la presidenta del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Verónica Prudencio, explicó que la solución para completar la sala plena tras la salida de los magistrados autoprorrogados pasa por concluir las elecciones judiciales en los cinco departamentos que quedaron sin representantes. Sobre la posibilidad de habilitar a los suplentes, aclaró que estos fueron elegidos en los departamentos donde sí se realizaron los comicios y corresponden a los cuatro magistrados que permanecen en funciones, por lo que no representan a las regiones que quedaron sin autoridades titulares.

/// AM // FIDES ///