Sospechan que Juanita Ancieta fugó del país para evitar responder por el caso del Fondo Indígena; habilitó a su suplente en la ALD

El asambleísta departamental de Cochabamba, Juan Carlos Irahola, informó este martes que su colega Juanita Ancieta se encuentra ausente de las sesiones de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) desde hace varios días. Irahola denunció que Ancieta es objeto de una “persecución política” debido al caso del Fondo Indígena.

“Ella ha hecho la habilitación de su suplente (…) en otros temas, por supuesto, que va a asumir defensa cuando existan las garantías que correspondan de parte de la justicia y deje la persecución política”, expresó.

Por su parte, el asambleísta de APB-Súmate, Rodrigo Valdivia, sugirió que la justicia debería activar una alerta migratoria contra Juanita Ancieta. «La señora está escondida y es muy probable que haya un riesgo de fuga si es que no se ha fugado ya del país», señaló.

