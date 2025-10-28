Subcentral Yungas en Cochabamba queda aislada por lluvias; enviarán maquinaria para ayudar a las familias

Las intensas lluvias registradas en el municipio de Totora, en el cono sur de Cochabamba, provocaron el derrumbe de parte del camino que conecta a la subcentral Yungas, dejando a varias comunidades aisladas. La alcaldesa Martina Céspedes informó este martes que se enviará maquinaria pesada para rehabilitar la vía y restablecer el tránsito en la zona, que actualmente se encuentra afectada.

“En el sector Yungas hay una de las subcentrales donde las lluvias fueron muy fuertes y el agua se llevó todo el camino, lo que dificulta el tránsito, como mencionaron los comunitarios. Como municipio vamos a dar una solución enviando maquinaria al lugar”, mencionó.

// CM /// COCHABAMBA ///