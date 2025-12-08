Close Menu
    Sube a 16 los heridos tras los enfrentamientos en el botadero de Cotapachi, la mayoría por arma de fuego

    Los fallecidos y heridos fueron llevados a Quillacollo. Foto: Enfoque de Tiempo Real.
    La cifra de personas heridas tras los enfrentamientos en el sector del botadero de Cotapachi, Cochabamba ascendió a 16, según informó el director del Hospital Benigno Sánchez, Julio César Orozco. El galeno indicó que varios heridos fueron trasladados desde otros centros médicos y que también se reportó un efectivo policial internado en la Caja Nacional de Salud (CNS).

    “Cinco de ellos con lesiones por proyectiles de arma de fuego. Uno de los pacientes fue intervenido quirúrgicamente y también llegó otro herido proveniente de una clínica privada”, afirmó.

