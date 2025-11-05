Close Menu
    Suben varios productos de la canasta familiar en Potosí por la falta de combustible

    Combustible / Escasez de diésel y alimentos /Imagen ilustrativa/
    El intendente municipal de Potosí, Álvaro Villa, informó este miércoles que los controles realizados en los mercados de la ciudad evidenciaron incrementos en varios productos de la canasta familiar como consecuencia de la escasez de combustible. Entre los alimentos que registraron subidas se encuentran la carne de res, carne de pollo, tomate y arvejas. Además, señaló que hay escasez de pan en los centros de abasto por la falta de entrega de harina subvencionada a los panificadores.

    “En verduras, lo que ha subido es la cuartilla de tomate, que está en 40 bolivianos, y la cuartilla de arvejas, que también está en 40 bolivianos”, detalló.

    /// GC // POTOSÍ ///

