    sábado, noviembre 1
    Sucre alista la logística para la entrega de credenciales al presidente y vicepresidente electos

    Rocio Chavez
    Autoridades nacionales rinden homenaje a los 199 años de la independencia de Bolivia /Imagen de referencia/ Foto: Alcaldía de Sucre
    El alcalde de Sucre, Enrique Leaño, confirmó que las instituciones de Chuquisaca afinan la logística para el acto de entrega de credenciales al presidente y vicepresidente electos, Rodrigo Paz y Edman Lara. Señaló que el evento se realizará en la capital del país con el protocolo y la organización que requiere una ceremonia de esta importancia.

    “Siempre es bueno demostrar que, en unidad, podemos tener la capacidad de realizar actividades nacionales e internacionales. Para nosotros es grato poder mostrar a Sucre, porque es una ventana al mundo”, expresó.

