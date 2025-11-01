Sucre alista la logística para la entrega de credenciales al presidente y vicepresidente electos

El alcalde de Sucre, Enrique Leaño, confirmó que las instituciones de Chuquisaca afinan la logística para el acto de entrega de credenciales al presidente y vicepresidente electos, Rodrigo Paz y Edman Lara. Señaló que el evento se realizará en la capital del país con el protocolo y la organización que requiere una ceremonia de esta importancia.

“Siempre es bueno demostrar que, en unidad, podemos tener la capacidad de realizar actividades nacionales e internacionales. Para nosotros es grato poder mostrar a Sucre, porque es una ventana al mundo”, expresó.

/// EUC // CHUQUISACA ///